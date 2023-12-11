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До финала остался один шаг! Премия «Король и Королева фигурки» — оставь свой голос

Полуфиналы ежегодной премии «Чемпионата» «Король и Королева фигурки» продолжаются! Финалистами уже стали Пётр Гуменник и Владислав Дикиджи, Евгения Медведева и Анна Щербакова.

Пришло время определить оставшиеся двойки финалистов у мужчин и женщин в двух завершающих полуфинальных группах. В финальном голосовании подписчики телеграм-канала «Ход коньком» выберут Короля и Королеву.

Полуфинал 2, мужчины

Евгений Плющенко (второе место в первой группе, 18,2% голосов)

Евгений Семененко (первое место во второй группе, 42,4% голосов)

Роман Костомаров (первое место в третьей группе, 39% голосов)

Александр Галлямов (второе место в четвёртой группе, 28,6% голосов)

Полуфинал 2, женщины

Алина Загитова (второе место в первой группе, 18,2% голосов)

Александра Трусова (первое место во второй группе, 58,8% голосов)

Камила Валиева (первое место в третьей группе, 40,8% голосов)

Александра Степанова (второе место в четвёртой группе, 19,9% голосов)

Опрос продлится до 12:00 четверга, 14 декабря. Не забудь проголосовать!