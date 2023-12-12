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Ягудин — о Малинине: да, он американец, но его аксель — достояние мира фигурного катания

Ягудин — о Малинине: да, он американец, но его аксель — достояние мира фигурного катания
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Победитель Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити (США), четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный победитель чемпионата Европы в мужском одиночном катании, россиянин Алексей Ягудин высказался о 19-летнем американском фигуристе Илье Малинине, первым в истории фигурного катания выполнившим четверной аксель на официальных соревнованиях.

«Недавно он выложил видео каскада двойной тулуп и сразу четверной аксель. Честно, таких других тупо в мире просто нет. Мы, когда нам надо, говорим, что он наш. Когда спрашиваем про четверной аксель, мы говорим: он не наш, что его обсуждать? Были такие высказывания несколько дней назад. Да, он американский фигурист, но это не американский четверной аксель, а четверной аксель мира фигурного катания», — цитирует Ягудина Sport24.

Ранее двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая в эксклюзивном интервью «Чемпионату» отказалась комментировать прыжок Ильи Малинина и назвала его недостойным обсуждения, мотивируя это американским гражданством спортсмена.

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