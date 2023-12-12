Журанков назвал фигуристов, которые могут победить Малинина

Комментатор фигурного катания Андрей Журанков назвал фигуристов, которые могут победить американского фигуриста с русскими корнями Илью Малинина.

«Мне кажется, если Малинин не будет прыгать четверной аксель, то при выполнении пяти четверных его могут зацепить Сёма Уно и Адам Сяо Хим Фа. Они могут его прижать, потому что вторую оценку ему всё равно будут ставить меньше. Посмотрим, что будет на чемпионате мира», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

Напомним, Малинин стал первым мужчиной в фигурном катании, успешно исполняющим все шесть четверных прыжков. В прошедший уикенд Малинин завоевал один из самых крупных титулов в карьере: он стал чемпионом финала серии Гран-при ISU. По ходу соревнований в короткой программе он чисто исполнил фирменный четверной аксель.