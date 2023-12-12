Боброва — о Сакамото: я лично не запомню её сезон

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва оценила выступления японской фигуристки Каори Сакамото в нынешнем сезоне. По мнению Бобровой, успехи Сакамото связаны с ошибками конкуренток.

«Я лично не запомню этот её сезон. Программы хорошие, произвольная ей идёт, нежная короткая. Но то ли из-за того, что борьбы нет, то ли из-за того, что она не напрягается… Она просто делает своё и выигрывает. Но ей другие постоянно поводы дают. Если Луна Хендрикс выдаст чистые прокаты…» — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

Напомним, японская фигуристка Каори Сакамото стала победительницей финала серии Гран-при ISU, который проходил в Пекине (Китай). Японка выиграла своё первое золото финала Гран-при в карьере.