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Анна Щербакова пропустит грядущий чемпионат России в Челябинске

Анна Щербакова пропустит грядущий чемпионат России в Челябинске
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Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова ответила, собирается ли посетить грядущий чемпионат России, который пройдёт с 20 по 24 декабря в Челябинске.

«У меня график очень загруженный, свободных дней вообще нет. Не могу поехать на чемпионат России. Но буду следить», — приводит слова Щербаковой «Матч ТВ».

Нельзя не отметить, что Щербакова является трёхкратной чемпионкой России. Причём она выигрывала национальный чемпионат три года подряд (в 2019, 2020 и 2021 годах). Интересно, что именно в год победной для себя Олимпиады-2022 Анна прервала свою победную серию и стала второй на ЧР.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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