Костомаров — о Домниной: у неё появился 46-летний ребёнок

Российский фигурист Роман Костомаров, олимпийский чемпион в танцах на льду, рассказал, что сожалеет об утраченной самостоятельности, но очень благодарен своей жене, бронзовому призёру Олимпиады в фигурном катании Оксане Домниной, за помощь и уход после ампутации голеней и кистей.

«Тяжело было принять ещё в больнице, что то, чем я дорожил всю свою жизнь, я лишился. Я про самостоятельность. Быть самостоятельным человеком. Никогда не хотел ни от кого зависеть. Это было очень трудно принять.

Я чрезмерно благодарен своей жене, которую люблю, которая была со мной на протяжении всего времени, а сейчас помогает мне во всем, ухаживает и кормит. Весь быт на ней. У неё появился 46-летний ребёнок», — приводит слова фигуриста «Первый канал».