«Очень знаково для меня». Авербух — о выступлении с Анисиной на своём юбилейном шоу

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал о выступлении с фигуристкой Мариной Анисиной на своём шоу.

«Были герои „Ледникового периода“, „Ледникового периода. Дети“, были мои спортивные программы — например, Михаил Коляда. Был приход очень знаковый для меня Марины Анисиной, с которой мы стали чемпионами мира среди юниоров. Это очень важно. Она выиграла Олимпиаду, я был второй. Я хотел, чтобы всё было про любовь.

Важно, что сегодня была Наталья Линичук, наш тренер с Ириной Лобачёвой, Ирина Лобачёва вышла. Каждый номер — это история, это что-то личное. Возможно, можно было покороче. Но это же юбилей, поэтому прошу у всех прощения. Алексей Николаевич Мишин прилетел специально из Санкт-Петербурга — все выходили на лёд сегодня в коньках, это было очень важно. Ему 81 год, а он выходит в коньках! Это очень важно и для молодёжи, и для взрослого поколения», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.