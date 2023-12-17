«Как тренер он добрый, не строгий». Энберт — о работе с Авербухом

Серебряный призер Олимпийских игр – 2018 в команде российский фигурист Александр Энберт высказался про Илью Авербуха.

— В чём секрет Ильи Авербуха? На этот вопрос можно долго отвечать, успех состоит из многих звеньев. Обобщая всё, что он делает в фигурном катании, наверное, в искренности его произведений, его постановок, его проектов. Все они сделаны с любовью к фигурному катанию, это передаётся нам, артистам, и это чувствуют зрители. Я думаю, что глобально успех в его искренности и любви.

Какой Авербух тренер и руководитель? Коллектив больше похож на спортивную семью, где он выступает как наставник и тренер. Как тренер он добрый, не строгий. Мы виделись с ним, ещё когда я был в спорте, он ставил нам программы, и с того времени остались воспоминания, что он добрый, поддерживает, хвалит, выделяет то, что у тебя получается, находит то, что получается хорошо, и хвалит за это. Это воодушевляет тебя и позволяет расти. У любого спортсмена можно найти много вещей, за которые его похвалить, много, за которые поругать. Он умеет найти хорошее в любом (улыбается).

— Какой подарок подготовили?

— День рождения у него завтра, так что секрет не раскрою. Думаю, что это выступление, этот день – это большой подарок для Ильи. Провести его с фигуристами, в компании людей, с которыми он творит и придумывает, в компании прекрасных зрителей – думаю, для него это самое важное. Нет подарка, который доставит ему больше удовольствия, чем день, проведённый на этой арене», — передаёт слова Энберта корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.