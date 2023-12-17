Костомаров выступил с речью после номера на льду с женой

Российский фигурист Роман Костомаров, который после ампутации конечностей впервые принял участие в ледовом шоу на коньках, обратился к болельщикам.

«Друзья, спасибо большое, спасибо вам огромное! Спасибо вам всем за поддержку, за любовь. Это огромное удовольствие — выходить на лёд и видеть полный зал, когда тебя так принимают. Ни с чем не соизмеримое удовольствие. Всем и каждому ещё раз хочу сказать большое спасибо за поддержку, которую я чувствовал на протяжении всего этого ужасного времени. В первую очередь хочу поблагодарить свою любимую жену, которая была каждую минуту со мной рядом, моих родителей, моего брата. Всех тех, кому я был небезразличен.

Конечно же, хотелось бы поздравить Илью с юбилеем, замечательным этим днём. Рад, что я сегодня здесь, с тобой, со всей командой, которая была со мной рядом всё это трудное время. Жизнь несёт нам тяжёлые испытания, но, если рядом близкий, родной человек, имеет смысл иди дальше и жить дальше. Я вам всем этого желаю, поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. Крепкого-крепкого здоровья — как вы видите, это самое главное, а всё остальное будет. Спасибо вам огромное за вашу любовь!» — передаёт слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.