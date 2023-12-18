Анна Щербакова прервала фотосессию перед шоу Авербуха из-за поведения фотографов

Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Анна Щербакова прервала фотосессию перед шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», которое было приурочено к юбилею хореографа.

Щербакова вышла в пресс-зону для интервью. После ответов на вопросы журналистов у фигуристки была запланирована фотосессия. Она продлилась несколько секунд. Некоторые фотографы стали говорить Щербаковой фразы «девушка, сюда» и «глазки поднять». После этого фигуристка прервала фотосессию и покинула пресс-волл.

На шоу Ильи Авербуха фигуристка выступила с номером под живую музыку Алексея Воробьёва «О чём ты думаешь?» Программа была специально поставлена для прошедшего шоу. Также во время шоу на коньках выступил Роман Костомаров, перенесший несколько ампутаций конечностей после тяжёлой болезни.