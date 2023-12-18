Туктамышева: могла сказать только Мишину, что мне страшно или я нервничаю

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о взаимоотношениях с тренером Алексеем Мишиным.

«Мне с одногруппниками комфортно, потому что я могу с ними посмеяться, могу прийти, и мы можем какие-то шутки друг другу сказать. А для меня юмор — это 50% моей жизни. Чтобы мне было хорошо, мне нужно смеяться. Очень люблю смеяться, и это даже не то что о поддержке, а просто о том, что мне комфортно проводить время с этими людьми.

Насколько я могу допустить такое, чтобы пожаловаться своим ребятам? Обычно я этого не делаю. Я не знаю почему. Возможно, да, это правда, что в спорте высших достижений есть такие моменты, что ты боишься кому-то пожаловаться, или это будет считаться какой-то слабостью. Я сейчас действительно над этим задумалась и поняла, что я могла сказать, наверное, только Алексею Николаевичу (Мишину. — Прим. «Чемпионата»), что мне страшно, или я нервничаю, или — а вдруг не получится. И он всегда меня поддерживал. Алексей Николаевич в этом плане мог подсказать, сказать верные какие-то слова. А с друзьями мне не нужно этого делать, просто потому что мне и так комфортно и достаточно того, что мы просто разговариваем, у нас одинаковая какая-то энергетика», — сказала Туктамышева в подкасте «Go учиться».