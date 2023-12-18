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Туктамышева — об интересах, помимо фигурного катания: очень хочу попробовать сёрф

Туктамышева — об интересах, помимо фигурного катания: очень хочу попробовать сёрф
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, чем интересуется, кроме фигурного катания.

«Сложный вопрос, точнее, он очень простой, потому что у меня нет ответа, так как я совсем недавно взяла паузу, и, чтобы найти такое дело, нужно немного хотя бы навык развить в нём. А мне никогда ничего не нравится, если я в этом не преуспеваю. Когда же у меня начинает получаться, я могу адекватно поразмыслить: моё это или нет.

Единственное, что я очень хочу попробовать — это сёрф, так как мне за катером очень нравится кататься. Но хочется именно более масштабно это прочувствовать», — сказала Туктамышева в подкасте «Go учиться».

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