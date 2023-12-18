«Много попробовала за свою жизнь». Туктамышева рассказала, какое вино предпочитает

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о своих предпочтениях в вине.

«Я очень люблю Пино-нуар красный французский, мне безумно нравится. Я просто красного много попробовала в целом за свою жизнь. Я не люблю очень терпкое, мне нравится такое, которое можно пить просто с закуской, без основного блюда. А многие как раз таки подаются к основному блюду, и очень важно это сочетать. А так как я этого не умела делать и до сих пор не сильно в этом разбираюсь, получается, что я часто не то вино заказывала и оно не подходило. Мне казалось, что плохое, а Пино-нуар — просто банальное, классное вино, которое ко всему подойдёт, мне кажется», — сказала Туктамышева в подкасте «Go учиться».