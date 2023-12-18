Медведева приобрела попугая, который проходил вещдоком в деле о мошенничестве

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева сообщила, что стала владелицей попугая.

Интересно, что желтохохлый какаду по кличке Юки ранее был признан вещественным доказательством в уголовном деле о мошенничестве. По информации НТВ, летом 2023 года Юки пытались похитить при помощи предъявления курьеру поддельного скриншота об оплате. Мошенника задержали, а попугай на некоторое время стал вещдоком.

Напомним, Медведева является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании и командных соревнованиях. После Олимпиады фигуристка уехала тренироваться в США к специалисту Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях.