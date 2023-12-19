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Трусова выпустила трек «Я не кукла». Вместе с ней его исполнили Самоделкина и Левушкина

Трусова выпустила трек «Я не кукла». Вместе с ней его исполнили Самоделкина и Левушкина
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании, 19-летняя российская фигуристка Александра Трусова выпустила новый, свой второй по счёту музыкальный трек. Вместе с ней композицию под названием «Я не кукла» исполнили её подруги, фигуристки Софья Самоделкина и Мария Левушкина.

Напомним, в июне состоялась премьера первой музыкальной композиции Трусовой «Два крыла», которая была приурочена к её 19-му дню рождения.

Последним соревнованием для фигуристки стал пятый этап Гран-при России, который прошёл в ноябре 2022 года в Самаре, где она заняла второе место. Из-за проблем со здоровьем Трусова не участвовала в чемпионате России — 2023, который прошёл в декабре 2022 года в Красноярске, а также пропустила финал Гран-при России, состоявшийся в марте 2023 года в Санкт-Петербурге.

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