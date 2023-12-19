Автор новой песни Трусовой рассказал о создании композиции

Автор и продюсер новой песни российской фигуристки Александры Трусовой «Я не кукла» Вадим Антонов рассказал о появлении и творческом замысле композиции, исполненной спортсменкой вместе с её подругами, фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.

«Как родилась идея? Всё просто! Позвонила Саша и попросила написать меня песню для неё и её подруг», — цитирует Антонова пресс-служба pro music pro business.

«Конечно, же, я сохранил сюжетную линию жизненной позиции Саши, если права и уверена — значит, можно. Мы это отразили в «Два крыла», — добавил продюсер.

Напомним, это уже вторая песня Александры Трусовой. Музыкальный дебют фигуристки состоялся в июне, когда состоялась премьера трека «Два крыла». Выход композиции был приурочен к 19-му дню рождения спортсменки.