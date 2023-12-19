Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Авербух опубликовал трогательный пост в честь годовщины свадьбы с актрисой Арзамасовой

Авербух опубликовал трогательный пост в честь годовщины свадьбы с актрисой Арзамасовой
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льжу, хореограф и продюсер Илья Авербух опубликовал в социальных сетях трогательный пост в честь годовщины свадьбы с актрисой театра и кино Елизаветой Арзамасовой.

Отметим, что 14 августа 2021 года у пары родился сын, которого назвали Лев

«Три года, как ты сказала: «Да»! Три года рядом с тобой — это один бесконечный счастливый день, наполненный ощущением любви и полёта.

Фото: из личного архива Ильи Авербуха

В этих трёх годах я помню каждый момент, проведённый вместе — в доме, где ты создала атмосферу уюта и тепла, куда хочется всегда возвращаться.

Спасибо тебе за нашего сына! Я рад, что ты всегда на моей стороне, а мы вместе — одно целое, соединённое знаком бесконечности. Всегда с тобой!» — написал Авербух в своих социальных сетях.

Материалы по теме
«Я обещал, что выйду на лёд». Невероятный Костомаров совершил подвиг на юбилее Авербуха
«Я обещал, что выйду на лёд». Невероятный Костомаров совершил подвиг на юбилее Авербуха
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android