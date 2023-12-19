Авербух опубликовал трогательный пост в честь годовщины свадьбы с актрисой Арзамасовой

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льжу, хореограф и продюсер Илья Авербух опубликовал в социальных сетях трогательный пост в честь годовщины свадьбы с актрисой театра и кино Елизаветой Арзамасовой.

Отметим, что 14 августа 2021 года у пары родился сын, которого назвали Лев

«Три года, как ты сказала: «Да»! Три года рядом с тобой — это один бесконечный счастливый день, наполненный ощущением любви и полёта.

Фото: из личного архива Ильи Авербуха

В этих трёх годах я помню каждый момент, проведённый вместе — в доме, где ты создала атмосферу уюта и тепла, куда хочется всегда возвращаться.

Спасибо тебе за нашего сына! Я рад, что ты всегда на моей стороне, а мы вместе — одно целое, соединённое знаком бесконечности. Всегда с тобой!» — написал Авербух в своих социальных сетях.