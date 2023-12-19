Журанков: если Муравьёва делает аксель, она провоцирует Валиеву на четверной тулуп

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков порассуждали о соперничестве российских фигуристок Камилы Валиевой и Софьи Муравьёвой на чемпионате России по фигурному катанию.

«Если Муравьёва все-таки в короткой программе делает три с половиной… Она уже показывала, что может это делать, не в этом сезоне, к сожалению. На прошлом этапе она выходила на три с половиной и улетала, говорила: «Очень странно, я всё на разминке делала», и мы это тоже видели. Если Муравьёва хорошо морально и физически подготавливается и вставляет ради риска в короткую, то тогда она обгоняет Валиеву по короткой», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

«Валиева без ультра-си набирает 230-232. Она не догоняет Петросян, но получается, что Муравьевой при таком раскладе сто процентов надо прыгать хотя бы один тройной аксель», — добавил Журанков.

«Получается, и Валиевой, и Муравьёвой надо рисковать», — считает Боброва.

«Муравьевой сто процентов надо рисковать, но вопрос – стоит ли рисковать в короткой программе? Сразу выходить и шарашить три с половиной? Если она делает аксель, то она провоцирует Валиеву на четверной тулуп и, значит, провоцирует её на ошибку?» — спрашивает Журанков.

«Шахматная партия», — ответила Боброва.