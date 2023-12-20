«Весь подиум Жулина, либо третьи Хавронина/Нарижный». Боброва дала прогноз в танцах на ЧР

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков сделали прогноз на чемпионат России в соревнованиях танцевальных пар.

«По цифрам — Степанова/Букин, Худайбердиева/Базин, Хаворонина/Нарижный, Шанаева/Дрозд. Цифры сухие, дальше там немного бездна. Не прям бездна, разрыв не в 30 баллов, но для меня к этой четвёрке рядом никто не стоит и вряд ли кто-то встанет, честно. Но всё-таки обращаем внимание, что это танцы на льду и не всё решается на ледовой площадке. Будет очень интересная борьба. Две пары точно Александра Жулина», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

«Получается, либо весь пьедестал Александра Жулина, либо третьей парой встанет Хавронина/Нарижный», — ответил Журанков.

«И здесь вопрос: насколько Александр Вячеславович (Жулин. — Примечание «Чемпионата») и Пётр Дурнев захотят взять себе всю тройку. Это же круто, мне кажется — взять тройку. А какая ещё мотивация в этом сезоне? Чтобы Степанова с Букиным получили 230? Какая ещё может быть мотивация? Либо всё-таки дадут какой-то другой паре зайти на пьедестал», — сказала Боброва.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 20 по 24 декабря 2023 года в Челябинске.