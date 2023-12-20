Коган обратился к фигуристам перед стартом чемпионата России

Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган обратился к фигуристам на торжественной церемонии жеребьёвки чемпионата России – 2024 в Челябинске, который продлится до 24 декабря.

«Уважаемые спортсмены, дорогие тренеры, специалисты. Я очень рад видеть сильнейших фигуристов не только нашей страны, но и мира. Пусть этот челябинский лёд принесёт каждому удачу. Я уверен, что вы сможете показать блестящие выступления, а полные трибуны дворца спорта будут вам рукоплескать», — передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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