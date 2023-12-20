Косторная и Куница сменили короткую программу прямо перед чемпионатом России

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная и её нынешний партнёр в парном катании Георгий Куница сменили короткую программу в преддверии чемпионата России – 2024 в Челябинске.

Об этом свидетельствует заявочный лист соревнований, в котором указано, что Косторная и Куница будут катать свою короткую программу под композицию Макса Рихтера Departure. Именно под неё Косторная, будучи одиночницей, представляла свою КП «Ангел».

Отметим, что со старта этого сезона Косторная и Куница представляли КП под композицию Crazy in love.

Сегодня, 20 декабря, в Челябинске прошла жеребьёвка соревнований. По её итогам Косторная и Куница представят свою новую КП шестыми (из 10) по счёту.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.