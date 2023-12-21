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Роман Костомаров назван спортсменом года по результатам опроса ВЦИОМ

Роман Костомаров назван спортсменом года по результатам опроса ВЦИОМ
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Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду российский фигурист Роман Костомаров назван спортсменом года по результатам опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). О результатах опроса сообщает «РИА Новости Спорт».

Костомаров набрал 8% голосов опрошенных, на втором месте опроса фигуристка Камила Валиева, за неё проголосовало 5% респондентов. По 2% голосов получили лыжник Александр Большунов, фигуристки Александра Трусова и Евгения Медведева, а также хоккеист Александр Овечкин.

Напомним, 10 января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован в реанимацию с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений у спортсмена развился некроз периферийных сосудов, после чего врачами было принято решение об ампутации конечностей. Позднее Костомаров прошёл процедуру протезирования и вышел на лёд в декабре 2023 года, выступив на юбилейном шоу Ильи Авербуха.

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