Макар Игнатов: в тренировочном плане готов хорошо, но с акселя падаю

Российский фигурист Макар Игнатов прокомментировал своё выступление с короткой программой на чемпионате России — 2024. Спортсмен получил 89,73 балла и стал пятым.

«Как оценю своё выступление? Такие ошибки на акселе очень обидные и абсолютно не нужные. Это не тот элемент, на котором нужно и можно так ошибаться. Переволновался? Не знаю, на разминке немного широковато пошёл. Проблем с ним здесь не было, группировку не удалось удержать, центробежная раскинула и всё по одному месту пошло.

Удалось ли переключиться на Челябинск, температура? Не знаю, на соревнованиях это особо не играет роли, спал — не спал, всё равно. Есть ли приятные флешбэки с ЧР-2021 в Челябинске? Начинаешь проводить параллели, в голове – тогда было так, а сейчас будет как?

Не знаю, на самом деле, удивительно для меня, в этот раз выступать на чемпионате России было совсем волнительно. Далеко не первый и не второй раз, но почему-то перед этой короткой волнительное состояние. Мандраж не о ком-то, а «как я». В тренировочном плане готов хорошо, но вот с акселя падаю», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.