Дмитрий Алиев: подготовка к ЧР была контрастной — много неудачных попыток, плохих дней

Чемпион России и Европы Дмитрий Алиев оценил своё выступление на пресс-конференции по итогам короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию — 2024.

«Я сегодняшним днём и своей короткой программой доволен. Безусловно, было много помарок, на которых я потерял баллы, но не стоит на этом акцентировать внимание. Завтра новый день, хочу показать себя с лучшей стороны, поэтому буду настраиваться на завтра.

У меня подготовка к чемпионату России была контрастная. Многие знают, что я достаточно вспыльчивый. Было тяжело, было много неудачных попыток, плохих дней, но мы искали и до сих пор ищем ключик к тому, как мне показать себя с наилучшей стороны. Сегодня это получилось. Я очень рад, что, несмотря на то что в тренировочном процессе есть моменты, которые не получаются, я, мои тренеры всё равно ищем пути, как решать вопросы, а не опускать руки и говорить, что уже пора заканчивать. Подготовка, как обычно, к самым главным стартам контрастная, интересная, с разными эмоциями.

После короткой программы есть ощущение, что первенство Санкт-Петербурга переехало в Челябинск? Школа фигурного катания в Санкт-Петербурге всегда была на наивысшем уровне, даже первый олимпийский чемпион Николай Панин-Коломенкин из Санкт-Петербурга. Я очень рад, что у нас в городе именно в нашем виде спорта есть такая борьба, конкуренция, всегда есть за кем следить, у кого-то что-то черпать, может быть, кто-то и на меня смотрит иногда, надеюсь, такое ещё есть (смеётся). В целом, наверное, можно назвать первенством Петербурга, но я не хотел бы так обделять других ребят, потому что здесь и в раздевалках идут такие разговоры, что это один из сильных чемпионатов России. Если открыть таблицу, посмотреть фамилии, действительно можно прийти к выводу, что это один из самых сильных чемпионатов страны.

Как лёд? Расскажу небольшую историю. На финале Гран-при, когда мы с Сашкой Самариным ездили, как-то мой тренер выходит и спрашивает: «Как лёд?» Я говорю: «Вроде бы катит, вроде бы дуги держит, комфортно прыгать, комфортно вращаться». Потом выходит Светлана Владимировна Соколовская и говорит: «Надо Саше Самарину такой же вопрос задать». Задаёт ему вопрос, и он отвечает: «Ничего так, светло». Ну вот и я так же могу ответить. Хороший качественный лёд. Но хочу отметить, что, несмотря на то что сегодня трибуны были неполные, поддержка была хорошая», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, лучшим по итогам прокатов КП стал фигурист Владислав Дикиджи. Судьи поставили спортсмену 102,70 балла. Второе место занял действующий чемпион страны Евгений Семененко, получивший 101,19 балла. Третьим стал Дмитрий Алиев, прокат которого судьи оценили в 99,20 балла.

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