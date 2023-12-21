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Дикиджи, Семененко и Алиев ответили, смотрели ли нашумевший сериал «Слово пацана»

Дикиджи, Семененко и Алиев ответили, смотрели ли нашумевший сериал «Слово пацана»
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Тройка промежуточных лидеров чемпионата России – 2024 в мужском одиночном катании поделились впечатлениями от нашумевшего российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Напомним, лучшим по итогам прокатов короткой программы стал фигурист Владислав Дикиджи. Судьи оценили его выступление в 102,70 балла. Промежуточное второе место занял действующий чемпион страны Евгений Семененко, получивший 101,19 балла. Третьим стал Дмитрий Алиев.

Владислав Дикиджи: я не смотрел.
Евгений Семененко: «Слово пацана» я не смотрел. Но мемасики в интернете появляются.
Дмитрий Алиев: я посмотрел, мне всё понравилось. Ералаша жалко.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 в Челябинске доступны в Okko.

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