Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дикиджи, Семененко и Алиев ответили, смотрели ли нашумевший сериал «Слово пацана»

Тройка промежуточных лидеров чемпионата России – 2024 в мужском одиночном катании поделились впечатлениями от нашумевшего российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Напомним, лучшим по итогам прокатов короткой программы стал фигурист Владислав Дикиджи. Судьи оценили его выступление в 102,70 балла. Промежуточное второе место занял действующий чемпион страны Евгений Семененко, получивший 101,19 балла. Третьим стал Дмитрий Алиев.

Владислав Дикиджи: я не смотрел.

Евгений Семененко: «Слово пацана» я не смотрел. Но мемасики в интернете появляются.

Дмитрий Алиев: я посмотрел, мне всё понравилось. Ералаша жалко.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 в Челябинске доступны в Okko.