Бойкова и Козловский отреагировали на неоднозначные посты Галлямова во время их проката

Чемпионы Европы 2020 года, российская спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский оценили тот факт, что победитель чемпионатов мира и Европы, бронзовый призёр Олимпиады-2022 Александр Галлямов публиковал неоднозначные посты в своих социальных сетях, когда они катали свою короткую программу на чемпионате России – 2024.

Напомним, Бойкова и Козловский неидеально откатали КП: у Александры был степ-аут на параллельном риттбергере. Пара получила от судей 78,95 балла.

Во время их выступления Галлямов, которые выйдет на лёд в другой разминке, публиковал следующее:

Бойкова: Галлямов выложил два поста во время нашего проката? Честно говоря, неинтересно.

Козловский: Мне кажется, может быть, это какой-то элемент медиалиги. Во всяком случае, мы не знаем, как это работает и не следим, не подписаны, поэтому комментировать не можем.

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