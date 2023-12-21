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Мишина и Галлямов захватили лидерство на чемпионате России, Косторная и Куница идут 9-ми

Мишина и Галлямов захватили лидерство на чемпионате России, Косторная и Куница идут 9-ми
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Сегодня, 21 декабря спортивные пары представили свои короткие программы на чемпионате России – 2024 по фигурному катанию, который стартовал в Челябинске. Лучшим судьи признали прокат бронзовых призёров Олимпиады-2022, чемпионов мира и Европы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

Фигурное катание. Чемпионат России – 2024, Челябинск. Спортивные пары. Результаты короткой программы

1. Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 83,01 балла.
2. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 78,95.
3. Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков — 76,42.
4. Юлия Артемьева и Алексей Брюханов – 75,85.
5. Елизавета Осокина и Артем Грицаенко – 75,68.
6. Наталья Хабибуллина и Илья Княжук – 73,82.
7. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев – 72,77.
8. Ясмина Кадырова и Валерий Колесов – 71,47.
9. Алёна Косторная и Георгий Куница – 63,74.
10. Майя Шегай и Игорь Шамшуров – 62,38.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

Фигурное катание. ЧР-2024. Челябинск
Спортивные пары. Короткая программа
21 декабря 2023, четверг. 17:00 МСК
Окончено
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