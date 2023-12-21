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Видео: Косторная и Куница представили новую короткую программу на ЧР

Видео: Косторная и Куница представили новую короткую программу на ЧР
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Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная и её нынешний партнёр в парном катании Георгий Куница неудачно стартовали на чемпионате России – 2024. Они получили от судей скромные 63,74 балла и идут на промежуточном девятом месте.

В рамках короткой программы Косторная и Куница, в частности, исполнили тройной подкрут только второго уровня и допустили падение на тройном риттбергере.

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с видео их проката.

Нельзя не отметить, что Куница и Косторная сменили короткую программу прямо перед национальным чемпионатом – они выступили под композицию Макса Рихтера The Departure. Интересно, что Алёна уже каталась под эту музыку в сезонах-2018/2019 и 2019/2020, когда была одиночницей.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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