Чикмарёва и Янченков: будем стараться совмещать взрослые соревнования с юниорскими

Российская спортивная пара Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков прокомментировали промежуточное третье место на чемпионате России – 2024 в Челябинске.

Янченков: Мы сегодня показали тот прокат, который тренировали, и мы этому рады. Всё, что задумано, всё получилось.

Чикмарёва: Я прокатом довольна. Но есть некоторые нюансы, которые нужно исправлять.

Янченков: Наша подготовка прошла в штатном режиме: без травм, без болезней. Всё прошло хорошо, всё запланированное на тренировках сделано. Мы довольны подготовкой, довольны сегодняшним результатом. Постараемся откатать чисто произвольную программу.

Уровень соревнований поменялся, чувствуется разница между юниорскими и взрослыми соревнованиями. Но мы планируем продолжать выступать и по юниорам, будем стараться совмещать.

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