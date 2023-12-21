Алёна Косторная приняла участие в чемпионате России впервые с 2019 года

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная выступила на чемпионате России по фигурному катанию впервые с 2019 года.

Напомним, Косторная приехала в Челябинск на ЧР-2024. В данный момент она выступает в спортивной паре с супругом Георгием Куницей. Старт получился для пары неудачным. За прокат короткой программы они получили от судей скромные 63,74 балла и идут на промежуточном девятом месте.

Последний национальный чемпионат, на котором Косторная выступала в качестве одиночницы, прошёл в декабре 2019 года. Тогда она заняла второе место, уступив победу Анне Щербаковой. В 2020 году фигуристка не принимала участия в ЧР, так как восстанавливалась после коронавируса, а 2021-м не выступала из-за травмы кисти.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.