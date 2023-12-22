Чемпионат России по фигурному катанию, мужчины: во сколько ПП, где смотреть

Сегодня, 22 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 в Челябинске мужчины представят свои произвольные программы. Начало прокатов — в 13:45 мск.
Согласно результатам короткой программы, спортсмены выйдут на лёд в следующем порядке:
1. Фёдор Зонов (Санкт-Петербург) — 66,78 балла после короткой программы.
2. Александр Самарин (Москва) — 71,95.
3. Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург) — 76,10.
4. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург) — 77,52.
5. Даниил Постарнаков (Ставропольский край) — 77,54.
6. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) — 80,71.
7. Марк Кондратюк (Москва) — 80,97.
8. Григорий Фёдоров (Москва) — 81,47.
9. Илья Яблоков (Москва) — 83,99.
10. Даниил Самсонов (Москва) — 86,97.
11. Семён Соловьёв (Санкт-Петербург) — 87,56.
12. Роман Савосин (Москва) — 88,19.
13. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) — 89,73.
14. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) — 91,84.
15. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург — Коми) — 99,20.
16. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) — 101,19.
17. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) — 102,70.
Действующим чемпионом России в мужском одиночном фигурном катании является Евгений Семененко.
Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.