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Чемпионат России по фигурному катанию, мужчины: во сколько ПП, где смотреть

Сегодня, 22 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 в Челябинске мужчины представят свои произвольные программы. Начало прокатов — в 13:45 мск.

Согласно результатам короткой программы, спортсмены выйдут на лёд в следующем порядке:

1. Фёдор Зонов (Санкт-Петербург) — 66,78 балла после короткой программы.

2. Александр Самарин (Москва) — 71,95.

3. Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург) — 76,10.

4. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург) — 77,52.

5. Даниил Постарнаков (Ставропольский край) — 77,54.

6. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) — 80,71.

7. Марк Кондратюк (Москва) — 80,97.

8. Григорий Фёдоров (Москва) — 81,47.

9. Илья Яблоков (Москва) — 83,99.

10. Даниил Самсонов (Москва) — 86,97.

11. Семён Соловьёв (Санкт-Петербург) — 87,56.

12. Роман Савосин (Москва) — 88,19.

13. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) — 89,73.

14. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) — 91,84.

15. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург — Коми) — 99,20.

16. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) — 101,19.

17. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) — 102,70.

Действующим чемпионом России в мужском одиночном фигурном катании является Евгений Семененко.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.