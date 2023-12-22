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Петербургский фигурист Устенко: знаю, что есть клуб «Зенит» и «Зенит-Арена»

Петербургский фигурист Устенко: знаю, что есть клуб «Зенит» и «Зенит-Арена»
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Российские танцоры на льду Екатерина Миронова и Евгений Устенко, представляющие на чемпионате России по фигурному катанию Санкт-Петербург, рассказали о своём отношении к петербургскому футбольному клубу «Зенит».

Миронова: Можно ли сравнить наших фанатов с фанатами «Зенита»? Я очень далека от футбола.

Устенко: Я тоже, знаю, что есть такой футбольный клуб «Зенит», здорово. Есть «Зенит-Арена», красивое здание, видно с Крестовского острова. Это всё, что я знаю (смеётся).

Слова спортсменов передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Отметим, что на чемпионате России спортсмены получили от судей по итогам двух программ 187,43 балла. Окончательное место Мироновой и Устенко станет известно, когда закончат выступление последние пары сильнейшей разминки.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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