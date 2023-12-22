Хавронина: у нас с Нарижным есть химия, это было видно с первых тренировок

Российские танцоры на льду Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный высказались о значимости того, что они встали в пару в этом сезоне, после завоёванной бронзы на чемпионате России в Челябинске.

Нарижный: Самой значимое в этом году — то, что мы с Ирой встали в пару, перешли в новую группу. Это самое приятное, единственный приятный момент в этом году, не считая чемпионата России. Мы купили трёх собак, сейчас у нас одна — мы не смогли справиться с тремя, они разносили нам всю квартиру. Мы убирали всё по нескольку часов и решили оставить одну собаку.

Хавронина: Самое значимое для меня — то, что мы обрели с Дэвидом друг друга не только в жизни, но и на льду. Мне кажется, что у нас есть химия, это было видно с первых тренировок. Всё было по новому, я по-другому себя чувствую на льду.

В моменте было очень тяжело, разные были обстоятельства. Мы всё равно шли в неизвестность. Не сомневались в своем решении, но было волнительно. Сейчас мы катаемся меньше года, в конце января 2023 года мы встали в пару, а сейчас сидим здесь с людьми, которые катаются не знаю сколько уже вместе.

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