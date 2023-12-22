Лутфуллин: думал, меня прокляли. Четыре чемпионата России, и постоянно в КП первое падение

Фигурист Глеб Лутфуллин прокомментировал своё выступление на чемпионате России — 2024. По сумме двух программ спортсмен набрал 243,47 балла.

«Вчера лежал, думал, меня прокляли. Четыре чемпионата России — и постоянно в короткой программе первое падение, вот обязательно. Ну ёлки-палки. К произвольной программе подошёл с холодной головой, улыбался даже перед прокатом, хотя мне это не свойственно, я обычно серьёзный. Но на самом деле удовлетворён своим катанием, удалось показать четыре четверных, порадовать публику. Конечно, был косяк на акселе, потерял баллов десять точно — очень обидно. Но ничего, буду работать дальше, ещё есть старты. В принципе то, что я хотел, я показал.

Когда у меня бывают пробелы в короткой, я всегда экспериментирую в произвольной. Сегодня я подумал, что попробую-ка я на чилле, на расслабоне. Получилось, очень странно. Я думаю, придержусь этой тактики, буду общаться, смеяться, отсыпаться, потому что мы с Матвеем Ветлугиным уснули в 2:40, а вставать уже в 7.

Итоги года? Год был очень классным! Столько всего произошло! Мне этот год помог стать взрослее. Были спады, были хорошие прокаты, были новые открытия, у меня появилась новая замечательная девушка, с которой я тоже познаю очень многое: мы постоянно то в Выборг съездим, то куда-нибудь погулять. Собачку завёл — шпица. Этот год для меня просто — дай Боже (молится). Я начал радоваться мелочам, я во всём вижу какой-то позитив», — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.