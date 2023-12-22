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Кондратюк рассказал, как изменился после Олимпийских игр

Кондратюк рассказал, как изменился после Олимпийских игр
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Фигурист Марк Кондратюк после выступления на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 в Челябинске рассказал об изменениях, которые произошли с ним после участия в Олимпийских играх.

«После Олимпиады что-то изменилось в голове? Конечно. Мне кажется, это очевидно. Это же знаковое событие, а знаковые события всегда меняют людей. Если имеется в виду в плохую сторону, то думаю, что нет. Конечно, как любой человек, я взрослею, меняюсь — это нормально», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию — 2024 проходит с 21 по 25 декабря в Челябинске. В танцах на льду ранее победу одержали Александра Степанова и Иван Букин.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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