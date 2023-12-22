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Макар Игнатов: явно не тот прокат, на который рассчитывал и к которому шёл

Макар Игнатов: явно не тот прокат, на который рассчитывал и к которому шёл
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Фигурист Макар Игнатов прокомментировал выступление на чемпионате России — 2024. По итогам двух прокатов спортсмен занял шестое место.

«Есть какие-то положительные моменты, которые я для себя отмечаю, но это явно не тот прокат, на который я рассчитывал и к которому я шёл. Будем работать дальше, улучшать разные моменты, чтоб не было ошибок в короткой и каких-то потерь в качестве элементов в целом. Сегодня спокойнее было, чем вчера. Вчера прям чувствовалось волнение, сегодня комфортнее было. Не было такого, что я шёл с настроем, что откатаюсь как откатаюсь. Я не припомню такого, что шёл катать программу и думал, что получится как получится. Всегда хочется сделать максимум, всегда хочется кататься чисто, потому что, когда ты плохо катаешься, тебе самому неприятно, ошибки раздражают и бесят.

Итоги года? Всегда есть о чём пожалеть, всегда есть где улучшаться. Не знаю, если так говорить, то я рад, что я научился работать, несмотря на какие-то обстоятельства, начиная с коньков, заканчивая какими-то другими вещами. Я свой потенциал знаю, и я его далеко не весь показал, поэтому хочется пожелать себе, чтоб в Новом году стало только лучше.

Как удаётся готовиться к сессии и выступать? Пока непонятно, потому что у меня индивидуальный график. Приеду и буду как раз с этим разбираться. С Федей Зоновым кооперируемся в каких-то моментах, где-то я к нему обращаюсь с какими-то вопросами. Но я так концентрируюсь на катании, что учёба отходит на второй план. Я не умею быть многозадачным. Мне сложно концентрироваться сразу на нескольких вещах, поэтому я могу выпасть. Но стараемся помогать друг другу.

У фигуристов всегда новогодняя суета начинается после чемпионата России. По сути, чемпионат России и у нас Новый год. Пока не знаю, где буду отмечать Новый год, но у нас будут шоу», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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