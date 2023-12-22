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Безупречный прокат Камилы Валиевой — она лидирует на ЧР после короткой программы

Безупречный прокат Камилы Валиевой — она лидирует на ЧР после короткой программы
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Олимпийская чемпионка в командном соревновании, чемпионка Европы фигуристка Камила Валиева одержала победу в короткой программе чемпионата России и лидирует перед вторым днём соревнований. За прокат спортсменка получила 81,85 балла. На втором месте расположилась Аделия Петросян, у неё 79,06 балла, третье место у Софьи Муравьёвой, набравшей 78,33.

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с видеофрагментом проката короткой программы Валиевой.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

Напомним, произвольная программа женского одиночного разряда чемпионата России по фигурному катанию, проходящего в Челябинске, состоится завтра, 23 декабря. Начало соревнований в 15:00 мск.

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