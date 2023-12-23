Куница — о выступлении в ПП: что сегодня себе ставим? Пять

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная и её супруг и партнёр Георгия Куница оценили своё выступление в произвольной программе на чемпионате России, который проходит в Челябинске.

Куница: Что сегодня себе ставим? Пять.

Косторная: Из десяти (улыбается).

Куница: То, что мы сегодня вышли и откатались, это уже было хорошо.

Косторная: Было очень много факторов, которые мешали нам подготавливаться. Несмотря на то, что нам очень сильно в этом помогали, всё равно были факторы, которые мешают. Как будто всё против того, чтобы выходить и катать. Но мы, несмотря на это, все справились.

Также фигуристы сравнили ощущения на чемпионате России с другими этапами Гран-при.

Куница: Другие ли ощущения по сравнению с этапами Гран-при? Для меня — нет.

Косторная: Я очень сильно волновалась перед своим выходом на прокаты, а потом, после Омска, когда расстроилась после короткой программы, отпустила ситуацию и поняла, что что бы я в этом сезоне яе сделала выдающегося для себя, пока это не будет оцениваться так, как я хотела. В принципе мало что происходит так, как мы хотим. Я просто отпустила ситуацию, и теперь мы работаем только над исполнением элементов, над нашими программами, чтобы они перекрыли наши прошлые программы. Чтобы перестали говорить, что Косторная как одиночница, Косторная то, Косторная сё. А мы катаемся в паре», ‒ передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.