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Ученица Тутберидзе Майя Хромых упала 4 раза и заняла последнее место на чемпионате России

Ученица Тутберидзе Майя Хромых упала 4 раза и заняла последнее место на чемпионате России
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Ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых упала четыре раза и заняла последнее место на чемпионате России, который проходит в Челябинске.

В начале выступления фигуристка упала с тройного лутца. Следом за ним она вновь упала: на этот раз с тройного флипа. Майя отлично приземлила два следующих прыжка. Однако во второй половине она упала ещё дважды и получила за произвольную программу 95,90 балла. Общая сумма: 164,30 балла.

Кроме того, спортсменка не вышла в микст, сказав «в следующий раз».

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.

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