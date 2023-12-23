Тарасова — о падении Петросян с четверного флипа: я за это плюс поставила бы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала падение фигуристки Аделии Петросян с четверного флипа во время произвольной программы на чемпионате России — 2024.

«Я бы за это падение плюс поставила, потому что никто даже не пробует это делать, а она делает, мы видели это на разминке. В прокате, в борьбе за первое место не снимают ей тренеры это тяжелейший прыжок. Готовятся вперёд, в будущее. И в ней это будущее видно, она умеет очень многое. Четверные тулупы она делала как нечего делать! Как будто это вообще двойной прыжок. Девочка, умеющая делать всё! Мы с надеждой смотрим на таких девочек, потому что они будут защищать честь нашей родины на Олимпийских играх», — приводит слова Тарасовой Первый канал.

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