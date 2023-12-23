«Тайный поклонник?» Валиева рассказала, кто дарил ей букеты после прокатов на ЧР

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире Камила Валиева рассказала, кто дарил ей букеты после прокатов на чемпионате России, проходившем в Челябинске.

«Что за букеты, тайный поклонник? Это моя фан-группа! Очень благодарна фанатам, столько игрушек, столько поддержки, безумно приятно. Цветы — моя любовь! Пока что ни от кого, а от фан-группы, она — это что-то родное, что-то более приятное (улыбается)», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, на чемпионате России Валиева стала третьей, уступив чемпионке Аделии Петросян и ставшей второй Софье Муравьёвой.

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