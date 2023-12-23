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Видео: Валиева упала с четверного тулупа и стала лишь третьей на чемпионате России

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном первенстве, чемпионка Европы, ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева заняла третье место на чемпионате России — 2024 в женском одиночном фигурном катании, проходящем в Челябинске. Валиева получила по сумме двух программ 237,99 балла.

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с видео проката фигуристки.

Напомним, российская фигуристка Аделия Петросян, победительница финала Гран-при России в 2023 году, выиграла чемпионат России — 2024 в женском одиночном фигурном катании. По сумме двух программ спортсменка получила от судей 246,53 балла.

Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины

Итоговое положение

1. Аделия Петросян (Москва) — 246,53 балла.

2. Софья Муравьёва (Москва) — 239,40.

3. Камила Валиева (Москва) — 237,99.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.