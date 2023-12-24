Лайшев: заняв третье место на ЧР, Валиева показала, что находится в великолепной форме

Президент ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта Ренат Лайшев оценил выступление Камилы Валиевой на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

«Все очень рады за Камилу, за команду Этери Тутберидзе. Мы все переживали за Валиеву. Переживали, что нашу девочку так мучили все эти недружественные нам организации. Заняв третье место, Камила показала, что находится в великолепной форме. Она достойна вошла в сборную России, где и положено ей занимать место.

Чемпионат России по фигурному катанию среди женщин сравним с чемпионатом мира по конкуренции. Может, наш даже и выше стоит. Очень важно для девочек, что есть поддержка в эти непростые времена. Молодцы, что так великолепно выступили. Конечно, у Камилы было особенное внимание», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.