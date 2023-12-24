Глава медицинского комитета РФС: мамы фигуристок и гимнасток — очень опасные люди

Главный врач московского ЦСКА и глава медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов заявил, что мамы фигуристок и гимнасток строго относятся к тренировочному процессу детей.

«Мама фигуристки — очень опасный человек. Очень. Несчастных девочек ведут на тренировки, которые длятся по восемь часов в день. А ещё же надо учиться. Несколько лет назад пришла одна фигуристка, которая сейчас стала очень известной. Я спросил: «Нравится ли тебе заниматься?» На что девочка ответила: «Да, конечно, всё нравится». Затем мама вышла из кабинета и я спросил снова, и девочка сказала: «Ненавижу фигурное катание, оно уже вот здесь!»

В художественной гимнастике та же самая история. Мама приходит на приём с тренером. Например, у девочки стрессовый перелом позвонка, что в художественной гимнастике очень частая история, но это нормально, потому что лечится и всё становится хорошо. Я рассказываю, что при правильном лечении восстановление займёт четыре месяца и всё будет в порядке. Они слушают, кивают, и всё вроде бы хорошо. И тут с последним вопросом выступает мама: «А у нас соревнования в воскресенье. Можно выступить?» Если что, дело было в пятницу. И тут ты понимаешь, что ты час провёл просто так», — сказал Безуглов в интервью «Матч ТВ».

Безуглов является бывшим врачом сборной России по футболу, руководителем медицинского департамента ПФК ЦСКА, автором книг и научных статей.