Железняков назвал смену поколений в фигурном катании «спортивным конвейером»

Хореограф Алексей Железняков порассуждал о смене поколений в фигурном катании. По его мнению, фигуристкам, которым по 18-19 лет, становится тяжелее выступать на высоком уровне.

«Ни для кого не секрет, что мир фигурного катания — это молодой вид спорта. Соответственно, девочки чего-то достигают, потом подходит возраст, они начинают взрослеть, оформляться. Девочкам, которым уже по 18-19 лет, очень сложно прыгать прыжки ультра-си. Это совершенно другое тело, к которому надо заново привыкать и, как говорится, заново его обучать. Естественно, смена поколений неизбежна. Но дальше же идут поколения, по сути, не слабее. Все девочки тоже растут сильные. Хорошее поколение меняет другое хорошее поколение. Как бы грубо не звучало — это конвейер. Спортивный конвейер, который присутствует во всех видах спорта. В фигурном катании он просто наступает намного раньше, потому что это молодой вид спорта, — сказал Железняков в интервью Metaratings.

Отметим, 23 декабря, на чемпионате России в Челябинске «золото» выиграла 16-летняя Аделия Петросян.

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