Судью из США уличили в предвзятости по национальному признаку на ЧМ по фигурному катанию

Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) рассмотрела жалобу, поданную 4 июля 2023 года на одного из судей чемпионата мира по фигурному катанию, американца Дага Уильямса, и признала его виновным в нарушении Кодекса этики ISU. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте организации.

«Господин Даг Уильямс признан виновным в нарушении обязанностей судей и Кодекса этики ISU на чемпионате мира по фигурному катанию 2023 года. Господину Дагу Уильямсу вынесено предупреждение в связи с обнаружением национальной предвзятости в его судействе чемпионата мира по фигурному катанию — 2023», — сообщается в заявлении.

Напомним, чемпионат мира прошёл с 22 по 26 марта 2023 года в Сайтаме (Япония).