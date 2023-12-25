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«Давайте уже ваш Новый год!» Елизавета Туктамышева опубликовала роскошное фото

«Давайте уже ваш Новый год!» Елизавета Туктамышева опубликовала роскошное фото
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в социальных сетях новое фото с роскошной фотосессии.

«Давайте уже ваш Новый год!» — подписала фото Туктамышева.

Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой

В этом сезоне Туктамышева объявила, что берёт паузу в профессиональной карьере. «Последние два года были сложными. Я старалась не жалеть себя, соревноваться, выступать, не унывать — но сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв», — заявила Елизавета.

27-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). На чемпионате России 2023 года, который проходил в Красноярске, Туктамышева завоевала бронзовую медаль. Победительницей соревнований стала 16-летняя Софья Акатьева, серебряным призёром турнира стала чемпионка Европы Камила Валиева.

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