Логинова — о задержке с пробой Валиевой: неизвестно, наказана ли лаборатория в Стокгольме

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала о долгой доставке допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой и попытках обвинить в этом российское агентство.

«Нам неизвестно, понесла ли стокгольмская лаборатория какое-то наказание. Действительно, проба спортсменки была протестирована с очень большой задержкой после доставки в Стокгольм, хотя поначалу были некоторые выпады в сторону РУСАДА, которое стали обвинять в медлительности в обработке пробы. Но Российское антидопинговое агентство не нарушило ни один из международных стандартов», — цитирует Логинову ТАСС.

Напомним, слушания по делу Камилы Валиевой прошли 9-10 ноября в Лозанне (Швейцария). Решение будет вынесено Спортивным арбитражным судом (CAS) до 12 февраля 2024 года.