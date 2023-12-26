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Логинова — о задержке с пробой Валиевой: неизвестно, наказана ли лаборатория в Стокгольме

Логинова — о задержке с пробой Валиевой: неизвестно, наказана ли лаборатория в Стокгольме
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала о долгой доставке допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой и попытках обвинить в этом российское агентство.

«Нам неизвестно, понесла ли стокгольмская лаборатория какое-то наказание. Действительно, проба спортсменки была протестирована с очень большой задержкой после доставки в Стокгольм, хотя поначалу были некоторые выпады в сторону РУСАДА, которое стали обвинять в медлительности в обработке пробы. Но Российское антидопинговое агентство не нарушило ни один из международных стандартов», — цитирует Логинову ТАСС.

Напомним, слушания по делу Камилы Валиевой прошли 9-10 ноября в Лозанне (Швейцария). Решение будет вынесено Спортивным арбитражным судом (CAS) до 12 февраля 2024 года.

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