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Ледовое шоу Евгения Плющенко пройдёт в Санкт-Петербурге 2 января

Ледовое шоу Евгения Плющенко пройдёт в Санкт-Петербурге 2 января
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Показ ледового шоу Евгения Плющенко и Яны Рудковской состоится 2 января в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге.

Шоу основывается на фрагментах классических историй о «Золушке», «Щелкунчике», «Белоснежке» и «Красной Шапочке». В нём примут участие такие известные спортсмены и звезды фигурного катания как олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, чемпионка Европы в одиночном катании Алёна Косторная, её супруг и партнёр Георгий Куница, Елизавета Нугуманова и многие другие.

Отмечается, что сам Евгений Плющенко участие в представлении не примет.

Билеты доступны на сайте организатора. Показы шоу запланированы на 12:00, 15:00 и 18:00 2 января.

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