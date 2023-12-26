Лайшев рассказал, как относится к ужесточению перехода россиян в другие сборные

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, как относится к смене российскими фигуристами спортивного гражданства.

«Я не имею права считать это предательством, так как это судьба каждого отдельного человека, гражданина. Я как руководитель спорта считаю, что это неправильно, но если рассматривать с другой стороны, то это было и раньше. Конкуренция огромная. Сейчас основная причина отстранение России? Если рассматривать с этой точки зрения, то не благодарное и не благородное дело. А если рассматривать с точки зрения большой конкуренции внутри страны, то это было и раньше. Пятые шестые номера уходили в дружеские республики и получали возможность съездить на Олимпиаду. Дня них это тоже шанс, если брать отдельно спортсмена. Согласен ли я с решением ужесточить переход россиян в другие сборные? Я, абсолютно, согласен, и это правильно. Поскольку это не есть хорошо», — сказал Лайшев в интервью «Спорт день за днём».

Ранее Сихарулидзе заявил о планируемом ужесточении позиции федерации по смене российскими фигуристами спортивного гражданства. В июне после соответствующего одобрения со стороны ФФККР в сборную Грузии перешли Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду.